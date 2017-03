Nauwelijks drie weken siert ze het straatbeeld in het financiële district van Manhattan, maar nu al is ze een ware publiekslieveling: "Fearless girl" ("Meisje zonder vrees"), een bronzen standbeeld van een klein meisje dat op de Internationale Vrouwendag op 8 maart op enkele meters van de beroemde "Charging bull" in het Bowling Green park is geplaatst.

Met de borst vooruit, de handen in de lenden en de blik onversaagd naar de stier gericht vraagt het meisje van 1,21 meter groot aandacht voor de gender- en loonkloof tussen mannen en vrouwen.

Normaal zou het standbeeld slechts een maand blijven staan, maar burgemeester de Blasio zegt nu dat de stad het meisje pas in maart volgend jaar zal weghalen. "Dit standbeeld betekent zoveel voor de mensen van New York", meent hij. "Ze maakt een vuist tegen angst, tegen macht en toont ons om de kracht in onszelf te vinden om te doen wat goed is. Ze inspireert iedereen op een moment dat we inspiratie nodig hebben."

"Fearless girl" is van de hand van Kristen Visbal. Het standbeeld is besteld door State Street Global Advisors dat zegt dat het meisje de toekomst voorstelt. De onderneming voegt eraan toe dat een kwart van de drieduizend grootste bedrijven in de VS nog steeds geen enkele vrouw in de raad van bestuur heeft.