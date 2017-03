Niels en Miguel lijken heel hard op elkaar: het bewijs

"Ik zie in hem veel dingen terug die ook in mij zitten", zegt muzikant en componist Miguel Wiels in "Van Gils & Gasten" over zijn goede vriend Niels Destadsbader. Ook fysiek lijken ze sterk op elkaar.

