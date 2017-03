WO II-zangeres Vera Lynn viert 100e verjaardag

In het Verenigd Koninkrijk is Vera Lynn een icoon, omdat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog de soldaten moed inzong met liedjes als "The white cliffs of Dover" en "We'll meet again".

