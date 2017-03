Melanie C duikt op in musical en zingt "Wannabe"

Het publiek dat donderdag de musical "School of rock" ging kijken in het New London Theatre kreeg een verrassing van formaat voorgeschoteld. Melanie C gaf de opvoering van de monsterhit "Wannabe" van Spice Girls extra girlpower door een stukje mee te komen zingen.

