Amerikaanse zangeres Joni Sledge van Sister Sledge overleden

Joni Sledge was de tweede oudste van de vier zussen. Eind jaren 70 raakte de groep wereldberoemd met het nummer "We Are Family". Joni Sledge werd teruggevonden in haar huis in Phoenix. Het is nog niet duidelijk waaraan ze gestorven is. Ze is 60 jaar geworden.

