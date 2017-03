"Dit meesterwerk leerde me dat het quasi onvoorspelbaar is wanneer een staat zal sterven." De Engelse historicus Norman Davies onderscheidt in "Vergeten koninkrijken" vijf doodsoorzaken voor een staat. Denk maar aan de inval van een vreemde macht bij de Baltische Staten, fusies zoals Engeland met eerst Wales en later Schotland en Ierland, de liquidatie van de USSR of de wiegendood van een pasgeboren staat als Etrurië of Tolosa.

"Voor een politicus is de boodschap duidelijk: maak de staat zo gezond mogelijk, dan doe je zeker iets goeds voor je medeburgers. Maar wie speculeert of uitkijkt naar het einde van een land, vindt in de geschiedenis geen poot om op te staan. De ineenstorting komt er bijna altijd wanneer je ze geenszins, nog niet of allang niet meer verwacht. In ieder geval is een land zoals een mens: geen enkele staat duurt eeuwig en het is niet omdat je goed en gezond leefde, dat je laat sterft. Tegen alle verwachtingen in overleefde België de wiegendood in 1831 en bijna 200 jaar later staat het nog altijd stevig. Zijn zes staatshervormingen zijn niets vergeleken met de twee keizerrijken, twee monarchieën en vijf republieken die Frankrijk in twee eeuwen tijd heeft doorgemaakt."