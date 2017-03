De Amerikaanse bestsellerauteur Robert James Waller is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij brak begin de jaren 90 wereldwijd door met zijn roman "The bridges of Madison County".

Het boek werd vertaald in 40 talen en ging meer dan 50 miljoen keer over de toonbank. "The bridges of Madison County" vertelt het verhaal van een korte romance tussen een ongelukkig getrouwde vrouw en een fotojournalist van National Geographic.

In 1995 verfilmde Clint Eastwood de bestseller. Eastwood en Meryl Streep vertolkten de hoofdrollen in de film.

Robert James Waller schreef nog zes romans, maar het succes van "The bridges of Madison County" kon hij nooit evenaren. In 2002 schreef hij een vervolg op het boek: "A thousand country roads: An epilogue to the bridges of Madison County".

Na het grote succes van "The bridges of Madison County" kocht Waller een ranch in Texas. Hij scheidde van zijn vrouw waarmee hij 36 jaar getrouwd was geweest en begon een relatie met zijn tuinarchitect.