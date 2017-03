De Britse abstracte kunstenaar Howard Hodgkin is op 84-jarige leeftijd overleden. Tate Gallery omschrijft de overleden artiest als een van de bepalende figuren van de de Britse hedendaagse kunst van de voorbije halve eeuw.

"Hij was een van de grote meesters van het kleurgebruik van zijn generatie", meldt Nicolas Serota van Tate Gallery. Howard Hodgkin won de prestigieuze Turner Prize in 1985. Het jaar daarvoor vertegenwoordigde hij het Verenigd Koninkrijk op de kunstbiënnale in Venetië.

Het werk van Hodgkin werd wereldwijd in de meest prestigieuze musea tentoongesteld. Hij kreeg overzichtstentoonstelling in onder meer het British Museum en Tate Modern in Londen en het MoMa in New York. In 1992 werd hij geridderd door de Britse koningin Elisabeth.

"Howard Hodgkin verwerkte de essentie van Matisse en Degas in zijn oeuvre, vermengd met de Europese abstractie en het licht van India. Met zijn uniek talent maakte hij mooie en gevoelige schilderijen", zegt kunstjournalist Will Gompertz van de Britse openbare omroep BBC.