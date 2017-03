Düsseldorf eert Broodthaers met retrospectieve

Marcel Broothaers, één van de bekendste Belgische kunstenaars aller tijden, heeft vanaf vandaag een overzichtstentoonstelling in de Duitse stad Düsseldorf. Hoewel zijn naam vooral verbonden is aan zijn bekendste werk met een mosselpot, was hij eigenlijk een dichter. In zijn werk is taal - en kritiek op de kunst zelf - nooit veraf. Broothaers stierf in 1976.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Düsseldorf eert Broodthaers met retrospectieve

Marcel Broothaers, één van de bekendste Belgische kunstenaars aller tijden, heeft vanaf vandaag een overzichtstentoonstelling in de Duitse stad Düsseldorf. Hoewel zijn naam vooral verbonden is aan zijn bekendste werk met een mosselpot, was hij eigenlijk een dichter. In zijn werk is taal - en kritiek op de kunst zelf - nooit veraf. Broothaers stierf in 1976.