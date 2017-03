Hitwonder Drake strijkt neer in het Sportpaleis

Drake is de meest gestreamde artiest ter wereld. De zoetgevooisde rapper heeft het imago van een ideale schoonzoon en verkocht het Sportpaleis in Antwerpen twee keer in minder dan een uur uit.

