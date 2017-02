"Ik hoorde Joy Anna Thielemans open en dicht gaan over dit boek. Daarna kwam ik het nog een paar keer tegen. Ik zocht er wat over op en kocht het uiteindelijk." "The life-changing magic of not giving a f*ck" is een humoristisch geschreven boek voor mensen die zich te veel aantrekken van wat andere mensen over hen denken. Voor mensen die voelen dat ze niet altijd doen wat ze graag doen, dat ze "ja" zeggen op verplichtingen waar ze eigenlijk geen zin in hebben. Uit schuldgevoel of uit een gevoel dat mensen dat van je verwachten.

"Voor mensen zoals ik dus", zegt Mouton. "Knight raadt in dit boek aan om op te lijsten waarin je je kostbare tijd wil steken: in welke hobby’s, interesses en werk. En je stelt jezelf telkens de vraag: "Do I give a fuck, yes or no?" Poepsimpel, maar verhelderend om te lezen. Bovendien heel grappig geschreven vanuit de auteur haar eigen ervaringen."