Hoe de ideale behuizing van het S.M.A.K. er dan wel zou kunnen uitzien wordt nu volop onderzocht. "Ik ben geen helderziende", zegt Van Cauteren. "Wordt het een uitbreiding, nieuwbouw of renovatie, dat weet ik niet, maar bij voorkeur wel op dezelfde site, we zitten hier immers in het Museumkwartier. Wat voor mij belangrijk is, is dat we permanent 500 werken kunnen tonen. Ik ijver voor de ontsluiting van de collectie. Maar ik ben geen ambtenaar en de beslissing wordt dus niet door mij genomen."

Van Cauteren heeft wel een voorkeur voor een nieuw museumgebouw. "Daar is in Vlaanderen nog nooit in geïnvesteerd. Het eerste museum voor hedendaagse kunst moet nog gebouwd worden. Tot nu ging het altijd om renovaties van al bestaande gebouwen."

Wanneer het "nieuwe" S.M.A.K. er zal komen, is nog zeer onduidelijk. "Ik hoop uiteraard dat de realisatie niet ver weg is", zegt Van Cauteren. "Maar het hangt af van onderhandelingen, van politieke beslissingen en dan is er ook nog het financiële vraagstuk, al lijkt dit mij nog het makkelijkste." Van Cauteren zelf mikt op 2025. "In een niet-overheidscontext is dat haalbaar. Ik hoop dat het dat in een overheidscontext ook is. Ik wil nu vooral de urgentie benadrukken om de collectie beter te kunnen ontsluiten."