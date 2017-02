Voorzitter Rudy Van Schoonbeek van de Vlaamse Uitgevers Vereniging ziet voor- en nadelen aan het systeem. "Het is een goedkoop abonnement terwijl de verdienste voor de auteur en de uitgever nu al klein is", zegt hij in "De wereld vandaag". "Deze dienst bevordert wel het lezen én het is beter dan piraterij en illegaal downloaden. Ik heb liever dat we het structureel regelen met betrouwbare partners."

Het is niet de eerste keer dat een bedrijf boeken via een "Spotify"-formule aanbiedt, maar deze keer is het initiatief wel grootschalig. "Het verschil is dat we nu met 2 solide partners te maken hebben. Het zijn grote en sterke bedrijven die een traditie in e-boeken hebben."

Het klassieke boek vervangen zal het abonnement volgens Van Schoonbeek niet doen. "Ik denk dat het een aanvulling is bij het klassieke kopen, ontlenen of downloaden van boeken. In tegenstelling tot luisteren naar muziek, speelt bij lezen zoiets als de tactiele ervaring van een gedrukt boek. De combinatie is wel interessant en moeten we uitbouwen."