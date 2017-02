Na wat trekken en sleuren staan negen van de tien kustgemeenten en de provincie West-Vlaanderen opnieuw op dezelfde lijn wat betreft Beaufort. Het kunstenfestival hing aan zijden draadje na de vorige editie. Er was wat onvrede over de uitwerking en de communicatie rond het evenement en ook budgettair was het, zonder Vlaamse steun, een pak moeilijker.

De zesde editie van Beaufort wil op een structurele en duurzame manier hedendaagse kunst integreren in de publieke ruimte aan zee. De initiatiefnemers beogen een breed publiek van kunstliefhebbers, inwoners en toeristen te bereiken.

De 37-jarige Heidi Ballet, die al naam en faam verwierf in binnen- en buitenland, is aangesteld als curator. Ze beschouwt Beaufort als een uitdaging die ze met enthousiasme op zich neemt. "Ons denken over zeeën en oceanen is historisch gegroeid als een soort ongedefinieerd niemandsland. Ik vind het interessant om hier anders naar te kijken. De zee is immers een fascinerend territorium dat ons met de rest van de wereld verbindt. Het erkennen van deze verbondenheid maakt onze kuststreek tot een kruispunt", aldus Ballet.

Belangrijk is de inspraak van de gemeenten. De provincie trekt 1,5 miljoen euro uit voor het project, maar daarnaast dragen ook de kustgemeenten bij. In totaal wordt gemikt op een werkingsbudget van 2 miljoen euro.