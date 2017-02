Wat is de rol van magie in ons leven?

Magie en illusie, het is bijzonder fascinerend allemaal. Wie er meer over wil weten, kan naar het Stuk in Leuven. Daar loopt tot 9 maart de tentoonstelling "The Act of Magic", over de invloed en de rol van magie in ons leven. Wij gingen kijken, met illusionist Gili.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Wat is de rol van magie in ons leven?

Magie en illusie, het is bijzonder fascinerend allemaal. Wie er meer over wil weten, kan naar het Stuk in Leuven. Daar loopt tot 9 maart de tentoonstelling "The Act of Magic", over de invloed en de rol van magie in ons leven. Wij gingen kijken, met illusionist Gili.