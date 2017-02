Het is een van de grootste namen uit de kunstgeschiedenis in Spanje en daar buiten: Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660). Ruim 350 jaar na zijn dood gaat de hofschilder van de Spaanse koning Filips IV dezer dagen volop over de lippen. Alles heeft te maken met het huis in Sevilla waar hij het levenslicht zag en waar hij tot zijn 11e woonde.

Het pand is sinds de jaren 80 in handen van José Víctor Rodríguez Caro en José Luis Medina del Corral, beter bekend als het ontwerpersduo Victorio & Lucchino. Zij gebruikten het als hun atelier, tot ze enkele jaren geleden in slechte papieren terechtkwamen en failliet gingen.

Om hun schulden te kunnen betalen, heeft een rechter hen nu bevolen het huis te verkopen. Hoewel het grotendeels is beschermd, maken velen zich zorgen over de toekomst van het pand. De mogelijkheid bestaat dat de stad Sevilla het koopt en tot een museum transformeert, maar dat is niet zeker. Ook over een mogelijke andere bestemming, blijft het vooralsnog koffiedik kijken.

Hoewel het huis vrij bescheiden is en en talrijke restauraties heeft ondergaan, is het volgens El País een typisch voorbeeld van de architectuur van de zestiende eeuw. Het is ook een van de weinigen in zijn soort die de tand des tijds heeft doorstaan.