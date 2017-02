The Crystal Ship werd in het leven geroepen als een tweejaarlijks evenement, maar na het succes van vorig jaar kon Oostende niet anders dan meteen een tweede editie op poten zetten, ook al omdat heel wat andere steden aasden op het evenement. 50.000 bezoekers bezochten het gratis kunstentraject en het parcours blijft een van de meest bevraagde documenten in de toeristische infopunten.

De line-up onder curatorschap van Bjorn Van Poucke telt nu al een tiental gerenommeerde artiesten uit binnen- en buitenland, met als belangrijkste blikvanger de Amerikaan Axel Void. Het is de bedoeling dat een twintigtal artiesten een werk maken. Er komt ook een jongerentraject, waarbij 15 ontwerpen van jonge talenten zullen strijden voor een plaats op een muur op een van de twintig locaties. Vijf ontwerpen zullen zeker uit Oostende komen, waarmee de stad vooral eigen talent wil aanspreken.

Alle werken van vorig jaar zijn nog te bezichtigen. Dit jaar komen er dus nog heel wat kunstwerken bij. Het is de bedoeling dat tegen de derde editie in 2018 zestig werken van bekende kunstenaars zullen verzameld zijn in de stad. In zijn genre is "The Crystal Ship - Public Art Festival" de grootste in Europa.

De werken zullen worden gemaakt in de openingsweek van de paasvakantie. Op 8 en 9 april worden ze onthuld voor het grote publiek.