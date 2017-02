"He will not divide us" ("Hij zal ons niet verdelen") bestaat uit een camera die voorbijgangers de kans biedt om dezelfde woorden te zingen en/of te scanderen. De bedoeling was dat de livestream-installatie zou blijven staan tot zolang Donald Trump president is.

Maar het kunstproject van acteur Shia LaBeouf (foto, onder meer bekend van de "Transformers"-filmreeks) en zijn partners Nastja Säde Rönkkö en Luke Turner is omstreden. Na rellen voor de camera werd LaBeouf opgepakt door de politie. Op 10 februari besliste het museum met het project aan een van zijn buitenmuren te stoppen.

Dit tot ongenoegen van de initiatiefnemers. Zij beweren dat er geen fysiek geweld is gepleegd aan de installatie en ze voelen zich vooral in de steek gelaten. Volgens het museum vormde het werk echter een gevaar voor de openbare orde. Het El Rey Theater in Alburquerque biedt de installatie nu een tweede kans.