Bruna werd tijdens zijn leven veelvuldig geëerd. In 1990 won hij de Gouden Penseel van de Kinderboekenjury voor "Boris Beer". In 1996 won hij de Zilveren Penseel en het jaar daarop ontving hij een Zilveren Griffel voor "Lieve oma Pluis".



In 2000 kreeg het werk van Bruna een vaste plek in het Centraal Museum in zijn woonplaats Utrecht. In 2006 werd hier in een deel van het gebouw het dick bruna huis geopend. In 2016 werd de naam veranderd in nijntje museum. Zonder hoofdletters, want Bruna vermeed voor zijn jonge publiek altijd het gebruik ervan.

In 2015 was in het Rijksmuseum een tentoonstelling over Dick Bruna en zijn werk. Er werd zelfs een musical gecreëerd. Over zijn werk zei Bruna ooit: "Het zit in mijn aard om lief te tekenen. Ik vind het fijn als een tekening vriendelijk overkomt, als hij mensen aan het lachen maakt."