Fans van de vrouw die beroemd is van vallen over haar eigen voeten en het doorbreken van "de vierde wand" door het publiek rechtstreeks aan te spreken, kunnen 5 juni in hun agenda aanstippen: die dag gaat in het Piccadilly Theatre in Londen de musical "Annie" in première met niemand minder dan Miranda Hart in de rol van Miss Hannigan, de eigenares van het weeshuis waar het hoofdpersonage Annie opgroeit.

"Miss Hannigan is een droomrol, voor mij toch", vertelt Hart in de Britse pers. "Maar ik dacht nooit dat die droom zou uitkomen. Toch is het nu zo ver en stap ik nu met een nieuwe musicaltred."