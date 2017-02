"Ik heb een zwak voor kunstwerken die "larger than life" zijn", vertelt De Wever. "Je merkt gewoon dat in dit boek jaren van onderzoek is gekropen. Tot in de kleinste details is het historische kader uitgewerkt. Het is een echte tour de force."

Maar de aantrekkingskracht van "De welwillenden" schuilt volgens De Wever eerder in de onaangenaamheid van het boek. Het hoofdpersonage is een smeerlap en toch begrijp je hem. Littell slaagt erin om je te laten meeleven met zo’n verwerpelijk figuur. "Sterker nog: je begint een logica te zien in de weerzinwekkendheid. De discussie in het boek over de al dan niet joodse afkomst van de bergjoden, bijvoorbeeld, is zowel hilarisch als misselijkmakend. En je voelt je schuldig dat je je erin hebt laten meeslepen. Als je als auteur dergelijke complexe emoties bij je lezers weet op te roepen, dan heb je een meesterwerk afgeleverd."