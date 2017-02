Sirois-Trahan baseert zijn conclusie op verschillende elementen. Zo vertoont de man in de film een opvallende fysieke gelijkenis met Proust. Het staat vast dat de schrijver op het huwelijk aanwezig was én dat hij alleen kwam. Tot slot komt ook de kledij van de man in de film overeen met de ongewone manier waarop Proust zich in die tijd kleedde.

Proust-specialist Jean-Yves Tadié bevestigt de conclusie van Sirois-Trahan. "Deze beelden komen overeen met de portretten die we van hem kennen, met inbegrip van zijn povere kledij", zegt hij. "Ik was erg ontroerd om dit archiefstuk te ontdekken want het is de eerste keer dat we Proust zien bewegen."

"Het enige dat nu nog ontbreekt, is een opname van zijn stem. Maar hoe dan ook bewijst dit dat we nog steeds dingen over Proust kunnen ontdekken. Wie weet welke schatten rusten nog in familiefilms."

Proust (1871-1922) was een Franse intellectueel, romanschrijver en essayist. Hij is bekend van werken als "Les plaisirs et les jours" en de bundel "A la recherche du temps perdu".