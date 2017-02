"Als je een kunstenaar bent die sporen nalaat in de mode, in het design, in de architectuur, in hoe steden er vandaag uitzien in Nederland en in de Amerikaanse kunst, dan kan je niet anders dan zeggen dat het gaat om een van de grootste meesters die we gekend hebben", steekt Philippe Van Cauteren van het S.M.A.K. van wal in "Van Gils & Gasten".

"Je vindt de invloed van Mondriaan vandaag overal, bijvoorbeeld in Een jurk van Yves Saint-Laurent uit de jaren zestig. De jurk is bijna letterlijk een kopie van een van de werken van Piet Mondriaan. Het vocabularium en de sleutelelementen van Mondriaan worden letterlijk overgezet in een stuk stof."

"Het is een helderheid en eenvoud die Mondriaan heeft bereikt in de kunst. Hij is ertoe gekomen door alles te reduceren naar vorm kleur en lijn. Dat is uitzonderlijk."