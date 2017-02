"TABOO in chains": Delphine Boël geeft uitleg

"Never give up". Dat is de titel van de tentoonstelling van Delphine Boël die vanavond opent in het Museum van Elsene. Aan onze reporter geeft ze uitleg bij ""TABOO in chains", een vrouw die vastgebonden zit aan een politiek probleem.

"Never give up". Dat is de titel van de tentoonstelling van Delphine Boël die vanavond opent in het Museum van Elsene. Aan onze reporter geeft ze uitleg bij ""TABOO in chains", een vrouw die vastgebonden zit aan een politiek probleem.