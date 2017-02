"Silence" van Martin Scorsese na 27 jaar in de zalen

"Silence" van Martin Scorsese is een historisch drama over Europese missionarissen die in de 17de eeuw naar Japan trokken om de lokale bevolking tot het christendom te bekeren. Dat stuitte op grote weerstand van de Japanse heersende klasse. Scorsese heeft 27 jaar gewerkt aan dit religieuze epos.

