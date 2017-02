De nieuwe spektakelvoorstelling "40-45" van Studio 100 zal het verhaal vertellen van het verzet in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gert Verhulst en Fernand Huts hebben het project vanmiddag voorgesteld.

Fernand Huts van Katoen Natie heeft beslist om met Studio 100 in zee te gaan voor de prestigieuze productie. Katoen Natie wil in Beveren een grote nieuwe loods bouwen waar de voorstelling "40-45" kan opgevoerd worden. Studio 100 zal in de loods naar analogie met de Nekkerhal voor "14-18" een theater creëren om de spektakelmusical te vertonen.

De première van "40-"45" is voorzien voor 7 oktober 2018, exact honderd jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog en tevens het moment waarop de kiem voor de Tweede Wereldoorlog werd gelegd.

De musical "14-18" was een schot in de roos voor Studio 100. 335.000 mensen hebben een ticket gekocht voor die voorstelling. Gert Verhulst van Studio 100 is ervan overtuigd dat "40-45" even aangrijpend zal zijn dan de vorige voorstelling. Will Tura en Steve Willaert gaan de muziek van de spektakelmusical componeren. De regie is in handen van Frank Van Laecke. Scenarist Allard Blom vervolledigt het creatieve team van de musical onder leiding van Gert Verhulst.