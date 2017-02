Op de website van AnaOno Intimates schrijft Donofree waarom deze show zo belangrijk voor haar was. "Alles van uiterlijkheden wat ik in mijn pre-kankerleven kende, betekende niks meer toen ik na mijn operatie 's ochtends een glimp van mezelf opving in de douche. Als ik door dat moment alleen al niet murw geslagen was, gebeurde dat wel toen ik in mijn kast rommelde op zoek naar een wijd t-shirt uit mijn studententijd om over mijn sportlingerie te dragen, voor ik naar een werkvergadering trok."

"Heel langzaam bouwde ik mijn zelfbeeld, mijn zelfvertrouwen weer op. Door een "masectomie-tattoeage" te laten zetten, door met andere vrouwen te praten over het leven na de operatie, door het eerste prototype van mijn lingerie uit te proberen. Ik vroeg af waarom dit geen deel uitmaakte van het grotere "wat kan je verwachten"-verhaal dat je bij de chirurg krijgt. Waarom ontbrak dit? Waarom waarschuwde niemand mij? Waarom praten we hier zo stiekem en omfloerst over, niet alleen over de fysieke en emotionele problemen, maar ook de seksuele?"

"Als 16 mooie vrouwen 15 minuten van hun leven uittrekken om een AnaOno-ontwerp aan te trekken en over de catwalk te lopen voor het oog van internationale media, zelfs van beroemdheden, met cameraflitsen en filmcrews rond hen, dat moment is zo veel groter dan lingerie, dan shapewear, zoveel groter dan mij."