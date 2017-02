De meest verspreide dichtbundel tijdens de vijfde Poëzieweek in Vlaanderen en Nederland eind januari was het Poëziegeschenk van de Rotterdamse dichter Jules Deelder. "Rotterdamse kost" werd op 17.000 exemplaren verspreid in de boekhandels. Het Poëziegeschenk werd cadeau gedaan bij een aankoop van 12,5 euro aan poëzie.

Het thema van de voorbije Poëzieweek was "humor". De best verkochte bundel na het Poëziegeschenk van Deelder was de bloemlezing "De Nederlandse poëzie van de twintigste en de eenentwintigste eeuw in 1.000 en enige gedichten" van Ilja Leonard Pfeijffer. Pfeijffer werd dood uitgever Prometheus gevraagd om een update van de bloemlezing van Gerrit Komrij te maken.

In Vlaanderen was het best verkochte boek de bundel "Koor" van Peter Verhelst. Peter Verhelst won de Herman de Coninckprijs 2017 met zijn andere bundel "Zing zing".

Het Vlaams Fonds voor de Letteren promootte tijdens de Poëzieweek opnieuw auteurslezingen met het doel om meer optredens van dichters mogelijk te maken op de podia in de Vlaamse bibliotheken en boekenwinkels. Die steun zorgde in de Poëzieweek voor een vervijfvoudiging van het aantal poëzievoordrachten tegenover een gewone week.

In totaal vonden er 52 gesubsidieerde auteurslezingen met dichters of over poëzie plaats. Opvallend is dat de slamlezingen in opmars zijn, goed voor een derde van alle poëzielezingen.