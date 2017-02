De bewuste foto werd eind december genomen in Ankara. In een kunstgalerij wilde de Russische ambassadeur Andrei Karlov een toespraak houden, toen hij door een man werd neergeschoten. Foto's van de dader bij het dode lichaam van de ambassadeur gingen de wereld rond.

De beelden waren van Burhan Ozbilici, die eerder al liet weten dat hij toevallig op de bewuste plek was. Hij besloot om niet te schuilen, maar wel om foto's te nemen toen de dader begon te schieten. "Ook al raak ik gewond of ga ik dood: ik ben een journalist. Ik moet mijn werk doen."

Volgens de jury is de foto van de dader "een explosief beeld dat de haat in onze tijd uitbeeldt". "Elke keer dat de foto in beeld kwam, schrok je opnieuw omdat het zo explosief is. Het is de belichaming van wat de World Press Photo van het jaar is en moet zijn."

De World Press Photo is dit jaar voor de zestigste keer verkozen. In totaal stuurden 5.034 fotografen uit 125 landen 80.408 beelden in. De winnaar krijgt 10.000 euro.