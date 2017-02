'Battle of Atlanta" is een zogenaamd "cyclorama", een groot panoramisch schilderij dat wordt weergegeven in een ronde kamer, waardoor de toeschouwer een zicht heeft van 360 graden en het gevoel heeft zich middenin het schilderij te bevinden. Dergelijke cyclorama's waren immens populair in de tweede helft van de 19de eeuw; ze waren de IMAX-theaters van die tijd. Samen met het circus waren ze de attractie bij uitstek in het pré-cinematijdperk.

"Battle of Atlanta" is een olieverfschilderij dat de strijd om Atlanta in 1864 weergeeft tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, een veldslag waarbij 12.000 doden vielen. Het werd in 1886 in Milwaukee geschilderd door een team Duitse kunstenaars. Na een tour door de VS -een huzarenstuk in die tijd- hangt het sinds 1921 in een hoek van de dierentuin van Atlanta, in het Atlanta Cyclorama & Civil War Museum. Het doek is aan restauratie toe maar tot voor kort was het nodige geld daarvoor niet voorhanden. Tot nu dus: een rist privédonoren zorgden voor de nodige 35 miljoen dollar.