Herman Brusselmans staat centraal in Saint Amour

Met Valentijn in het vooruitzicht is het in de theaters en culturele centra weer tijd voor Saint Amour. De literaire tournee heeft dit jaar uitzonderlijk maar één auteur op de affiche: Herman Brusselmans. De schrijver heeft over de liefde al heel wat inkt laten vloeien.

