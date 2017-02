Als schrijfster heeft Saskia De Coster (40) enkele stokpaardjes waar ze vaak op terugvalt. De boeken die haar dierbaar zijn lopen als het ware als gezelschap mee door haar leven. "Het is een beetje zoals bij vrienden", zegt ze. "Je kiest ze niet bewust, maar er zit altijd iets in dat helemaal klopt. Een overeenkomst of net een radicaal verschil. Ik vind er vaak elementen in terug van hoe ik wil schrijven of leven. Of hoe ik het zou willen, maar nooit kan."

Hoe ze wilde schrijven, bepaalde De Coster al na haar eerste kinderboek. ""An en Jan rond het huis" was het allereerste boekje dat ik kocht op de boekenbeurs, die toen nog de omvang had van twee tafels in een parochiezaal van het dorp. Het heeft werkelijk alles in gang gezet." Ondanks haar vastberadenheid om het verhaal van A tot Z te lezen en er veel uit te leren, draaide het uit op een teleurstelling. "Ik begon bij de allereerste woorden en snapte er niets van. Toen nam ik me voor om anders te gaan schrijven. Achteraf bleek wel dat ik was beginnen lezen in de colofon van het boek."