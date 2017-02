De Japanse mangawereld rouwt om de dood van Jiro Taniguchi. Taniguchi maakte de voorbije halve eeuw ongeveer vijftig albums.

Jiro Taniguchi begon zijn carrière in de jaren 60 als assistent van Kyota Ishikawa. In 1970 debuteerde hij als mangamaker met "A desiccated summer".

Taniguchi specialiseerde zich in harde gangsteralbums als "City without defense", "The wind of the west is white" en "Lindo 3". In 2002 en 2005 werd de mangamaker gelauwerd op het Stripfestival van Angoulème in Frankrijk.