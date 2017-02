Meer dan 65 jaar na het verschijnen, wordt "The origins of totalitarism" (1951) op een Amerikaanse blog aangeprezen als "extremely metal". Een tip die niet onopgemerkt is gebleven: bij online boekenwinkel Amazon zou de hele voorraad intussen uitverkocht zijn.

Hannah Arendt had er wellicht nooit van durven te dromen, want bij haar overlijden in 1975 had haar populariteit een dieptepunt bereikt. De intellectuelen van de jaren 70 waren links en anti-Amerikaans: de onorthodoxe denkster Arendt, die zich bovendien eerder positief uitliet over de Verenigde Staten, lag niet zo goed meer in de markt. "Maar elk decennium na haar dood bleek haar werk meer aan te slaan", zegt Peter Venmans in "Bonus" op Radio 1. "Het leende zich uitstekend tot een analyse van de tijd waarin we leven."

Arendt, een joods-Duitse filosofe, schreef "The origins of totalitarism" in 1941, kort na haar vlucht naar de Verenigde Staten. In het boek had ze het in eerste instantie over de nazi's, maar tijdens het schrijven, doemde er met het stalinisme in de Sovjet-Unie een nieuwe totalitaire dreiging op.