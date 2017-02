Belle Perez: "Ik ben helemaal onderaan de ladder begonnen"

Zangeres Belle Perez trouwde onlangs en beviel van een zoontje. Maar het begon voor haar allemaal in 2000 met het nummer "Hello world". In "Van Gils & Gasten" blikt ze terug op de "pieken en dalen" in haar carière.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Belle Perez: "Ik ben helemaal onderaan de ladder begonnen"

Zangeres Belle Perez trouwde onlangs en beviel van een zoontje. Maar het begon voor haar allemaal in 2000 met het nummer "Hello world". In "Van Gils & Gasten" blikt ze terug op de "pieken en dalen" in haar carière.