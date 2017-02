Dat punt, dat is volgens waarnemers het feit dat de naaste medewerkers van de huidige Amerikaanse president Trump quasi allemaal mannen zijn. Zo heeft hij twee mannen als zogenoemde senior advisors: zijn schoonzoon Jared Kushner en Stephen Miller. Met Steve Bannon en Reince Preibus zijn zijn chief strategist en chief of staff eveneens mannen. Op de tweede rij heeft Trump met Kellyanne Conway en Dina Powell als counselors to the president wel minstens twee vrouwen in zijn entourage.

Obama had tijdens zijn ambtstermijn wel vrouwen als senior advisors. Zo bouwde hij acht jaar lang op Valerie Jarrett en de laatste twee jaar ook op Shailagh Murray. Vooral in zijn tweede termijn maakte hij er een zaak van evenveel vrouwen als mannen een topfunctie in het Witte Huis te geven. Zijn counselors to the president waren wel telkens mannen.