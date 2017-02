"Ik onderschrijft volledig wat Logie zegt", zegt Rita De Maeseneer in "De wereld vandaag" op Radio 1. Zij is gewoon hoogleraar in de letterkunde aan de Universiteit Antwerpen.

"Allende is veel gelezen", verklaart ze zich nader. "Ze plaatst de vrouw op de voorgrond, ze kan goed gevoelens beschrijven en ze laat Latijns-Amerika op een welbepaalde manier zien. Maar die manier is vrij eng. Ze schrijft ongenuanceerd en ze bestendigt steeds weer het beeld van magisch realisme waar geesten tot leven komen."

Dat magisch realisme heeft ze volgens De Maeseneer bij wijlen Gabriel García Márquez geleend. "Helaas wendt ze het niet even meesterlijk aan. Bovendien zijn de stereotypen van Latijns-Amerika als een magisch realistisch continent compleet voorbijgestreefd. García Márquez schreef zijn schitterende boek "Honderd jaar eenzaamheid" in 1967. We zijn 50 jaar later."