Sinds Leonardo da Vinci het aan het begin van de 16e eeuw schilderde, spreekt het tot de verbeelding: de "Mona Lisa", het schilderij dat jaarlijks drommen toeristen naar het Louvre in Parijs lokt. Waarschijnlijk stond ene Lisa Gherardini destijds model voor het portret. Zij was de vrouw van een rijke Florentijnse zakenman die mogelijk de opdrachtgever was.

In een opiniestuk voor The Guardian komt de Britse kunstcriticus Jonathan Jones vandaag met een opvallende theorie over Gherardini aandraven: volgens hem had ze mogelijk syfilis. Die geslachtsziekte tierde welig in Europa aan het einde van de 15e en het begin van de 16e eeuw, waarschijnlijk nadat ontdekkingsreizigers die uit de Nieuwe Wereld hadden meegenomen.

Volgens Jones blijkt uit de inventaris van de apotheek van een klooster in Firenze dat Gherardini enkele jaren nadat ze voor de "Mona Lisa" had geposeerd slakkenwater kocht. Dit weerzinwekkende brouwsel was in die tijd een gangbare remedie tegen de ziekte.

