"Afgelopen kerst heb ik mezelf de volledige werken van Camus cadeau gedaan, in de prachtige reeks van uitgeverij Pléiade. En ik ben nog steeds blij." "L’étranger" of "De vreemdeling" vertelt het verhaal van een Algerijn van Franse afkomst: een jongeman met weinig emotioneel vermogen. Hij kent geen liefde of vriendschap, maar ook geen berouw. Op een dag schiet hij een man dood. Het kwam door "de hitte van de zon". Ondanks alles weigert hij zich fatsoenlijk te verdedigen en zich aan te passen aan de normen van de maatschappij. En terwijl hij zijn executie afwacht, voelt hij zich… een tevreden mens.

"In het atheneum hadden we een leraar Frans die bij hoog en laag volhield dat hij een jaar aan de Sorbonne had gestudeerd en daar naast Albert Camus had gezeten", vertelt Desmet. "Ik heb nooit geweten of het waar was, maar het was een kennismaking met een auteur die ik nog regelmatig lees. Sterker nog: een auteur die mijn basishouding in het leven heeft bepaald." De mythe van Sysiphus is een verhaal over een man die door de goden wordt gestraft. Hij krijgt de onmogelijke opdracht om een steeds zwaardere steen een berg op te rollen, totdat die net voor de top te zwaar wordt en naar beneden rolt. "En toch werd Sysiphus gelukkig. Hij besefte namelijk dat het geluk niet op de top ligt, maar in de poging om die te bereiken.