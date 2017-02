Andere opmerkelijke daler was de categorie non-fictie vrije tijd, met kook- of tuinboeken. Er werden 5,9 procent minder stuks verkocht, al bleef de omzet stabiel (+0,6 procent). Twee kookboeken prijken in de top drie van best verkochte boeken in Vlaanderen. Pascale Naessens voert al voor het derde jaar op rij de rangschikking aan, met "Puur Pascale".

Non fictie informatief, over bijvoorbeeld geschiedenis, filosofie of actualiteit, kende een omzetdaling van 3,1 procent. Filisoof Etienne Vermeersch met "Over god" tekende voor het best verkochte boek in dit genre.

Bij fictie bleef de omzetdaling beperkt tot 1,9 procent. Hier valt dan weer het succes van Lize Spit op. Met haar debuut "Het smelt" tekende zij meteen voor het tweede best verkochte boek in Vlaanderen. Andere succesvolle auteurs zijn Pieter Aspe met "Import" en Griet Op de Beeck met "Gij nu". Het valt ook op dat in de globale top-20 geen enkele Nederlandse auteur staat.