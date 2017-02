Het aantal bezoekers in de Britse musea is voor het eerst in tien jaar tijd gedaald. Van april 2014 tot april 2015 verwelkomden de musea in het VK het recordaantal van 50 miljoen bezoekers. Dat aantal is een jaar later teruggevallen naar 47,6 miljoen bezoekers.

Het Britse ministerie van Cultuur, Media en Sport ziet drie grote oorzaken voor de terugval van de bezoekerscijfers. Het aantal jonge museumbezoekers is met 6 procent gedaald. Er zijn opvallend minder schoolbezoeken geweest in de laatst gemeten periode.

Ook de terreurdreiging is een van de oorzaken van het dalende museumbezoek. In de laatst gemeten periode vonden er ook minder grote publiekstrekkers zoals de David Bowie expo in Victoria and Albert's Museum het jaar daarvoor plaats.

De groep Tate Galleries, waarbij Tate Modern, Tate Britain Tate Liverpool horen, zag zijn bezoekersaantal teruglopen van 7,9 miljoen mensen naar 6,7 miljoen. Het British Museum in Londen blijft het populairste museum met 6,9 miljoen bezoekers.