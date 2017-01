In 1980 werd het spel voor de eerste keer verkocht en in een mum van tijd groeide het uit tot een monstersucces overal ter wereld. Het Guinness Book of World Records noemde het Pac-Man het meest succesvolle arcadespel van zijn tijd.

Nakamura stichtte het bedrijf achter Pac-Man in 1955. Namco begon met twee mechanische hobbelpaarden op het dak van een winkel in Yokohama, in Japan. Gaandeweg specialiseerde hij zich in videospelletjes en themaparken. Nakamura overleed vorige week op 91-jarige leeftijd. Zijn bedrijf wilde niet meer details geven over zijn dood.