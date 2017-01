De Zweedse fotograaf Lennart Nilsson is op 94-jarige leeftijd overleden. De amateurfotograaf begon zijn carrière met reportages over de ijsberenjacht en het werk van een vroedvrouw in Lapland.

Later specialiseerde hij zich in close-ups van onder meer insecten. Begin de jaren 60 ontwikkelde hij een techniek om met een endoscoop kleurenfoto's te nemen van foetussen in de baarmoeder. Een foto van een foetus van 18 weken oud werd op de voorpagina van Life gepubliceerd.

Nilsson bundelde zijn foto's van foetussen in het boek "Het grote wonder". Het boek werd een wereldwijde bestseller in de jaren 60.

De Zweedse fotograaf was ook de eerste om een menselijke bevruchting te filmen. In 1985 maakte hij de film "The miracle of life".