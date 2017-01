Magritte had "La pose enchantée" geschilderd op een paneel van 114 op 162 cm groot. Om een nog onduidelijke reden besliste de Belgische surrealist om het doek in vier te delen en om elk van de vier panelen te overschilderen.

De curator van het Norwich Castle Museum & Art Gallery heeft nu bekendgemaakt dat het derde deel van het werk niet gerestaureerd kan worden. Het is onmogelijk het overschilderde werk te restaureren zonder het huidige werk te vernietigen. Magritte overschilderde het canvas met het werk "La condition humaine".

Van "La pose enchantée" bestond jarenlang enkel een foto. In 2013 ontdekten onderzoekers aan het MoMa in New York een eerste van vier delen van het werk onder het schilderij "Le portrait" van Magritte. Een tweede deel werd gevonden onder "Le modèle rouge" in het Moderna Museet in Stockholm in Zweden. Het vierde en laatste deel van het werk is nog niet opgedoken.