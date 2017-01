De Belgische stripmakers Eric Lambé en Philippe de Pierpont hebben met hun album "Paysage après la bataille" de hoofdprijs gewonnen op het Stripfestival van Angoulème.

De jury van de Fauve d'Or eert het vierhonderd bladzijden tellende stripalbum voor zijn uitgepuurde grafische stijl en voor de poëtische manier waarop de stripmakers met het thema van verlies en rouw omgaan.

De Waalse striptekenaar Eric Lambé is geboren in 1966 in Aarlen. Hij is een van de belangrijkste namen in de avant-garde van de Belgische stripwereld. Philippe de Pierpont is bekend als filmregisseur van de films "Welcome home" en "Elle ne pleure pas, elle chante". Hij schreef al vier stripscenario's voor Lambé.