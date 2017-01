De steenmarter krijgt een vaste plek in de expo "Dode dieren met een verhaal" naast andere beroemde dieren als de zogenoemde "Dominomus" die in 2005 bij een recordpoging in Leeuwarden 23.000 dominosteentjes voortijdig liet omvallen en vervolgens is afgeschoten en de Frühstückvleermuis die in 2012 in Stuttgart gemummificeerd in een doos ontbijtgranen opdook.

In april vorig jaar heeft een andere steenmarter het CERN al eens een week lamgelegd nadat het dier eveneens door kortsluiting in een hoogspanningsstation om het leven was gekomen. Het Natuurhistorisch Museum heeft toen al geprobeerd dat kadaver op de kop te tikken, maar de brandweer had het al vernietigd. Deze keer heeft het museum meer "geluk".