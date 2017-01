"Uw vrouw niet meer op donderdag of vrijdag slaan, maakt de situatie niet beter", meent Balthazar. "We moeten teruggaan naar een systeem, waar we allemaal gelukkiger van worden. We moeten de wetten van de natuur hanteren: een slimmer idee wint van een dommer idee. Zonne-energie is beter dan kolen. Dat is het natuurlijke elan van kapitalisme."

Rondom ons creëren wij afval, terwijl dat in de natuur niet bestaat. Bladeren die van de bomen vallen zijn geen afval. "Toch blijven we verouderde technologieën gebruiken en blijven we een roofbouw plegen op de natuur omdat de lobby’s het natuurlijk kapitalisme nooit gaan gebruiken. Daarom moet er een burgerlijke ongehoorzaamheid komen op wereldschaal. Van elke tractor die zal uitrijden om de aanleg van The Dakota Access Pipeline te verwezenlijken zal ik de banden plat steken."