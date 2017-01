Herbekijk hier de trailer van "Mannix"

De Amerikaanse acteur Mike Connors is overleden. Hij werd wereldberoemd als Joe Mannix in de gelijknamige speurdersserie. Mike Mannix Connors is 91 geworden. Wij zochten de trailer nog eens op.

yt

