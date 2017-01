"Portret van Adriaen Moens." Dat schilderij van Van Dyck uit 1628 in de collectie van Dr. Oetker keert binnenkort naar zijn rechtmatige eigenaar terug. De producent van onder meer muesli, pizza en cakemix doet dat nadat uit eigen onderzoek was gebleken dat het werk tijdens WO II op twijfelachtige wijze van een Joodse kunsthandelaar was ontfutseld.

Die kunsthandelaar, dat was Jacques Goudstikker. Hij was een Jood uit Amsterdam. Toen hij en zijn familie in 1940 op de vlucht sloegen, kocht niemand minder dan Hermann Göring "Portret van Adriaen Moens" voor een veel te lage prijs op.

Na WO II kwam het werk in handen van de Nederlandse regering. Die verkocht het aan een kunsthandelaar in Londen. Het was daar dat Rudolf August Oetker het in 1956 op de kop tikte. Hij was een van de toplui van het bedrijf Dr. Oetker. Hij stierf in 2007.