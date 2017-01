Kellyanne Conway, een van de naaste adviseurs van president Trump, veroorzaakte gisteren heel wat ophef door de leugens van Witte Huiswoordvoerder Sean Spicer weg te zetten als "alternatieve feiten".

Massale kritiek volgde, maar meteen werd ook de link gelegd met George Orwells "1984". "Alternatieve feiten is een zin van George Orwell", zei Karen Tumulty van Washington Post. De roman uit 1949 gaat over een totalitaire maatschappij waarin Big Brother de touwtjes in handen heeft.

Verschillende media trokken de vergelijking tussen Conway's "alternatieve feiten" en "newspeak", de fictieve taal uit "1984" die persoonlijke gedachten elimineert. Ook met het begrip "doublethink" werd er een link gelegd. In zijn boek omschrijft hij "doublethink" als volgt: "de kracht om twee tegenstrijdige gedachten tegelijk in één geest vast te houden en beide te accepteren".

Het was CNN-reporter Brian Stelter die opmerkte dat de verkoop van "1984" in stijgende lijn gegaan was na Conway's uitspraken. Op dit ogenblik staat het boek op nummer zes van de bestsellers.